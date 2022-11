An engem Rapport huet d'UNO-Mënscherechtskommissioun festgehalen, dass souwuel op russescher ewéi och op ukrainescher Säit gefoltert gouf.

Fir de Rapport haten UNO-Enquêteuren 100 Krichsgefaangener vu béide Säiten interviewt. D'Interviewe mat den ukrainesche Prisonéier goufe gemaach, nodeems se géint russesch Gefaangener ausgetosch goufen. Russland wollt de Vereenten Natiounen nämlech keen Zougang zu senge Prisonge ginn.

An engem Krich falen d'Hemmungen an am Konflikt tëscht der Ukrain a Russland, deen zënter 2014 manifest ass an dee mat der Invasioun dëst Joer en neien Niveau vun der Eskalatioun erreecht huet, ass den Haass op béide Säite gewuess. Déi eng verdeedegen hir Heemecht, déi aner sinn hoffnungslos vum Kreml indoktrinéiert. Op eemol gëtt d'Revanche ganz perséinlech… a strofbar.

Am UNO-Rapport geet et net ëm d'Verbrieche géint d’Zivilpopulatioun. Déi ginn et am Fall vum Krich an der Ukrain souwisou just vu russescher Säit a se sinn och dokumentéiert. Et geet am Rapport just ëm Verbriechen u Krichsgefaangenen, wéi d'Matilda Bogner vun der UNO-Monitoring-Missioun an der Ukrain erkläert: "Déi grouss Majoritéit vun deenen, déi mer interviewt hunn wärend oder nodeems se eng Strof ofsouzen, goufe gefoltert oder mësshandelt. Folter a Mësshandlung ginn net nëmmen agesat fir militäresch Informatioune gewuer ze ginn. Si goufen all Dag agesat, sou soten ons Krichsgefaangener, fir anzeschüchteren an ze humiliéieren. Krichsgefaangener hu beschriwwen, dass se geschloe goufe mat Knëppelen, mat hëlzenen Hummeren an, dass se Elektroschocke kruten."

Esou Verbrieche ginn et an all Krich a vill dovunner hannerloosse psychologesch Schied. Déi Responsabel ginn allerdéngs seelen zur Rechenschaft gezunn.

"Ee Mann, deen an enger Strofkolonie bei Olenivka gefoltert gouf, sot ons, dass russesch Separatisten, ech zitéieren: Kabelen u seng Genitalien an u seng Nues gehalen hunn an hien Elektroschocke krut. Si hätte just Spaass gehat a wiere guer net interesséiert gewiescht u sengen Äntwerten op hir Froen."

Dem UNO-Rapport no wier et op russescher Säit systematesch zu Folter vun ukrainesche Krichsgefaangene komm. Op ukrainescher Säit wier d'Folter dogéint net systematesch géint Russen agesat ginn. Ma och do géifen et genuch Beweiser vu schwéiere Verstéiss: "Ons goufe glafwierdeg Uschëllegungen iwwer standrechtlech Hiriichtunge vu Persounen "hors combat" an och Fäll vu Folter a Mësshandlungen duerch Membere vum ukrainesche Militär, zougedroen. Mir hunn déi Fäll dokumentéiert. Meeschtens koum dat vir wéi d'Affer grad gefaange geholl goufen oder bei hirem éischten Interrogatoire, ier si an Transitlager oder Prisonge bruecht goufen."

Weder de Kreml nach Kiew hu bis ewell op den UNO-Rapport reagéiert. Wa béid Natiounen op hirer Säit dann iwwerhaapt intern Enquête féieren, gëtt d'Resultat nëmme seelen ëffentlech publizéiert.