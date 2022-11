Um Dënschdeg geet et lass mat de Plaidoyeren. Fir d’éischt de Parquet, an dono d’Defense. En Urteel soll schonn Enn vum Mount gesprach ginn.

Op der Uklo-Bänk sëtzen zwee Männer, déi Enn Januar, illegal an engem Bësch gejot haten, an, wéi se erwëscht goufen, eng Polizistin vun 31 Joer an e Polizist vun 39 erschoss sollen hunn. Just ee vu béide Männer, nämlech deen deen och geschoss huet, muss sech wéinst duebelem Mord veräntwerten.