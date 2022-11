Bei engem uergen Brand an enger Fabrick am Zentrum vu China sinn engem leschte Bilan no 38 Leit ëm d’Liewe komm.

D’Gebai wier komplett ausgebrannt, heescht et vu chineeseschen Agencen, ouni dass weider Detailer genannt ginn. Industrie-Bränn a China sinn net seelen, well ganz dacks essentiell Sécherheetsprecautiounen net agehale ginn. Och an dësem Fall wiere scho Leit festgeholl ginn, warscheinlech d’Bedreiwer vun der Fabrick.