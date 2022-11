Den neie kolumbianesche President Petro, dee selwer Member bei enger Guerilla-Gruppéierung war, hat bei senger Wiel am August nei Verhandlungen versprach.

Béid Delegatiounen hu sech an engem Hotel zu Caracas getraff. Venezuela, grad wéi och Kuba an Norwegen sinn als Garantie-Staaten och derbäi, genee wéi d’UNO an d’kathoulesch Kierch.

Den Ex-President Duque hat d’Gespréicher 2019 ofgebrach, nodeems 20 Zivilisten bei engem Bommen-Attentat vun der ELN ëmkomm waren.