En Dënschdeg de Moien huet am Südpazifikstaat Salomonen de Buedem gewackelt.

Et solle keng Mënschen zu Schued komm sinn an eng Tsunami-Warnung gouf antëscht opgehuewen. Der US-Äerdbiewenagence USGS no louch den Zentrum vum Biewe virun der Südwestküst vun der Hallefinsel Guadalcanal an enger Déift vu 15 Kilometer.

Gebaier an der Haaptstad Honiara sinn un d'Wackele geroden an d'Mënschen hunn aus Angscht virun engem Tsunami méi héich geleeë Regiounen opgesicht. An e puer Quartieren ass fir e puer Stonnen de Stroum ewech gefall an den Telefon goung net méi.