Dat Am franséische Sträit ronderëm den Altersheem-Bedreiwer Orpéa huet de Grupp dat um Dënschdeg annoncéiert.

Déi franséisch Keess fir Solidaritéit an Autonomie hätt dës Zomm gären zeréck, well de private Grupp déi Sue wéinst senge Praktiken net ze gutt gehat hätt. Ënner anerem geet et ëm d'Remuneratioun vun Aides Soignanten respektiv vun net-qualifizéiertem Personal.

Orpea wollt bis ewell just en Deel vun dësem Montant zeréck bezuelen.

Virun enger Woch goufen et gréisser Perquisitioune beim ëmstriddenen Altersheim-Bedreiwer, dat am Kader vun enger Enquête wéinst schlechtem Traitement vu Leit.

Orpéa ass vun elo u jo och am Grand-Duché present. De Familljeministère hat rezent de provisoreschen Agrément fir eng Struktur zu Märel ginn.