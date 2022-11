Mat hirer Aarbecht an der Administratioun vum KZ Stutthof hätt déi 97 Joer al Irmgard F. Bäihëllef zum Mord un iwwer zéngdausende Mënsche geleescht.

Am Konzentratiounslager Stutthof bei Danzig an Däitschland goufe wärend dem Zweete Weltkrich méi wéi honnertdausend Mënschen ënner schlëmme Konditioune gefaange gehalen - eng 65.000 Mënsche sinn Historiker no am Lager ëm d'Liewe komm, dorënner vill Judden.

Déi haut 97 Joer al Irmgard F. war vu Juni 1943 bis Abrëll 1945 an der Administratioun vum Konzentratiounslager ugestallt, wou si als Stenotypistin direkt fir de Kommandant geschafft huet. Well si deemools awer eréischt tëscht 18 an 19 Joer al war, gëtt d'Prozedur virum Jugendgeriicht organiséiert.

An hirem Plädoyer huet d'Procureur vum Parquet der Sekretärin reprochéiert, als Stenotypistin vum Kommandant "duerchgängeg vun essentieller Bedeitung" fir de Fonctionnement vum grausame Konzentratiounslager gewiescht ze sinn. D'Morde wieren ouni e funktionéierende bürokratesche System am Hannergrond net méiglech gewiescht.

Fir de Parquet huet déi Ugeklot d'Massemorden am KZ "toleréiert" an duerch hir Aarbecht gefërdert. Trotzdeem wier et schwéier, eng adequat individuell Strof fir een ze fannen, dee mat grad emol 18 Joer viru méi wéi 70 Joer un engem "beispilllose Verbrieche" bedeelegt war, sot d'Procureur.

D'Procureur huet awer och betount, datt esou Prozesser "och haut nach wichteg" sinn an huet un d'Aussoe vun den Iwwerliewende vun Stutthof erënnert, déi beim Prozess als Nieweklo dobäi sinn a vun de grausamen Doten am Konzentratiounslager erzielt hunn. En Dënschdeg an enger Woch geet et am Prozess weider mat de Plädoyere vun der Nieweklo.

D'Prozedur géint déi fréier Sekretärin hat virun iwwer engem Joer ugefaangen an ass ee vu villen NS-Prozesser, déi an de leschte Jore géint fréier Membere vun däitsche Konzentratiouns- a Vernichtungslager gefouert goufen.