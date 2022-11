Zu Arras am Norde vu Frankräich gouf e Méindeg d'Läich vun engem 43 Joer ale Steier-Inspekter fonnt.

Wéi et vum zoustännege Parquet heescht, wier de Mann héchstwarscheinlech gestuerwen, well e puermol op hien agestach gouf. Beim presuméierten Täter soll et sech ëm e 46 Joer alen Antiquaire handelen.

D'Affer an eng Aarbechtskolleegin waren e Méindeg beim Antiquaire doheem, fir en Audit vu senge Konten ze maachen. Wärend dem Audit soll den Antiquaire déi zwee op eemol gefesselt an e puermol mat enger Waff op den Inspekter agestach hunn. Duerno hätt hie sech selwer erschoss.

D'Aarbechtskolleegin vum Inspekter wier net blesséiert ginn, géif awer ënner Schock stoen.