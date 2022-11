Wéi et vun de lokalen Autoritéiten heescht, wieren zu Peking bannent 24 Stonnen 1.438 Neiinfektioune mam Coronavirus gezielt ginn.

Dat sinn der esouvill ewéi zanter dem Ufank vun der Pandemie viru knapp dräi Joer nach net. Nach e Sonndeg louch d'Zuel vun den Neiinfektioune bei 621. Dräi eeler Persoune mat Virerkrankunge sinn iwwert de Weekend zu Peking am Zesummenhang mam Coronavirus gestuerwen.

D'Schoulen, d'Restauranten an d'Fitnessstudioen an der chineesescher Haaptstad hu missen zoumaachen an d'Leit goufen dozou opgefuerdert aus dem Homeoffice ze schaffen.

China ass eent vun deene leschte Länner, dat ëmmer nach eng streng Null-Covid-Politik en place huet. Wochelaang Lockdowns sinn do ëmmer nach keng Ausnam a paralyséiere reegelméisseg dat ëffentlecht Liewen an d'Wirtschaft.