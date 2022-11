De Mann, deen dowéinst verurteelt gouf, 2018 Prominenter, Affekoten a Politiker an Däitschland menacéiert a beleidegt ze hunn, wëll géint d'Urteel virgoen.

Den Affekot vum verurteelten Alexander M. huet matgedeelt, datt säi Client géint d'Urteelt am "NSU2.0."-Prozess an Appell wëll goen. Eréischt leschten Donneschdeg war hien zu Frankfurt am Main wéinst enger Rei Bréiwer, Mailen, Faxen an SMSe mat Mordmenacen a rassistesche Beleidegunge géint Affekoten, Politiker, Journalisten a Vertrieder vum ëffentleche Liewe bis zu fënnef Joer an zéng Méint Prisong verurteelt ginn.

Obwuel et als erwise gëllt, datt den Alexander M. fir d'Menacen a Beleidegunge responsabel ass, dementéiert hien d'Reprochë weiderhin.