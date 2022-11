Dëse juristesche Sträit dauert jo elo scho gutt 3 Joer un.

Den Donald Trump muss seng Steiererklärungen elo awer un de Kongress zu Washington schécken, dat huet de Supreme Court no engem juristesche Sträit vun iwwer 3 Joer decidéiert.

Deemno kréien d’Deputéiert am Kongress en Abléck an seng Daten.

Wärend senger Zäit am Wäissen Haus hat hie jo onüblecherweis seng Steiererklärung net ëffentlech gemaach, wat virun him nach all US-President gemaach hat.