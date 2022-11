Den amerikanesche Produzent vu Computeren a Printeren HP huet ugekënnegt, bannent den nächsten 3 Joer 6.0000 Aarbechtsplazen ofzebauen.

Grond fir den Ofbau vun den Aarbechtsplaze soll de Réckgang vun der Demande no Computere sinn. Wéi et vun HP heescht, wéilt een duerch den Ofbau vun den Aarbechtsplaze Käschten an Héicht vun 1,4 Milliarden Dollar pro Joer aspueren.

HP ass net deen eenzegen Tech-Konzern, bei deem Plazen ofgebaut ginn. Rezent hate schonn Amazon, Twitter a Meta ugekënnegt, an Zukunft massiv Leit ze entloossen.