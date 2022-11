Wéinst Déifstall an "onmoralesche Verbriechen" sinn dräi Fraen an eelef Männer e Mëttwoch ausgepeitscht ginn.

Dat huet e Vertrieder vun den Taliban-Autoritéiten an der Provënz Logar der Noriichtenagence AFP géintiwwer confirméiert. D'Geriicht hätt fir all Verurteelten héchstens 39 Peitscheschléi ugeuerdent, sou de Kasi Rafjullah Samim. D'Strof wier net an der Ëffentlechkeet vollstreckt ginn.

Mëtt November hat den Taliban-Chef Hibatullah Achundsada d'Riichter vum Land opgefuerdert, dat islamescht Recht a säi Strofekatalog ëmzesetzen, dozou gehéieren och ëffentlech Hiriichtungen, Stengegungen an Auspeitschunge souwéi d'Amputatioun vun Extremitéite wann ee geklaut huet.

Am Internet maache schonn zanter Méint Opname vun Taliban-Kämpfer d'Ronn, déi Mënsche auspeitschen, well si an hiren Ae géint d'Norme vun der Scharia verstoussen. Ma et ass déi éischte Kéier, dass eng vum Geriicht ugeuerdent Auspeitschung offiziell confirméiert gouf.