Déi franséisch Assemblée Nationale huet mat grousser Majoritéit dofir gestëmmt.

A Frankräich soll d'Recht op Ofdreiwung an d'Verfassung verankert ginn. 32 Deputéiert hunn dogéint gestëmmt an 337 dofir.

D'Resolutioun gesäit vir, fir an der Verfassung de Saz dobäizeschreiwen "D'Gesetz garantéiert d'Effektivitéit an de gerechten Zougang zum Recht op e fräiwëllege Schwangerschaftsofbroch". ("La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse.")

Elo muss awer nach de Senat ofstëmmen. Doropshi muss, well den Text vum Parlament a net vun der Regierung kënnt, och nach an engem landeswäite Referendum eng Majoritéit dofir stëmmen. Nëmmen dann kann d'Adaptatioun an der Verfassung gemaach ginn.