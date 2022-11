Vun e Samschdeg u gëtt et keng Corona-Isolatiounsflicht méi a Rheinland-Pfalz. Zu Tréier däerf een dann also och positiv getest eraus.

Et muss een awer – op d'mannst fir fënnef Deeg – soubal ee seng Wunneng verléisst, eng Mask undinn. An de Restaurant goen, wier also zum Beispill net méiglech. Et däerf, oder besser gesot, et muss een och positiv getest schaffe goen - mat Mask – wann ee keng Symptomer huet. Wann ee krank ass, muss ee sech vum Dokter krank schreiwe loossen.

De Gesondheetsminister Clemens Hoch huet d'Decisioun doduerch begrënnt, datt d'Hierschtwell ouni déifgräifend Mesurë vum selwen ofgëebbt wier. D'Mënschen hätte Verantwortung iwwerholl an et hätt een e breeden a granz gudden Impfschutz.

D'Saarland decidéiert am Dezember driwwer, ob och si d'Isolatiounsflicht ophiewen. An Däitschland gëtt et aktuell keng eenheetlech Reegelung. D'Bundeslänner decidéieren eegestänneg iwwer d'Corona-Mesuren.