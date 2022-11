Déi brittesch Gewerkschaft fir Fleegeberuffer huet eng éischte Kéier zanter hirem Bestoe virun 106 Joer zu Streiken an de Spideeler opgeruff.

D'Fleegepersonal an England, Wales an Nordirland wäert de 15. an 20. Dezember hir Aarbecht néierleeën, wéi d'Gewerkschaft Royal College of Nursing (RCN) e Freideg annoncéiert huet. Si hätten es genuch, "vun nidderege Léin an, dass si net gutt opgestallt wieren an de Leit net déi Fleeg kënnen zoukomme loossen, déi si verdéngen", sou den RCN-Comitéschef Pat Cullen.

D'Fleegegewerkschaft fuerdert eng däitlech Lounerhéijung, déi iwwer der Inflatioun läit, a reprochéiert der Regierung, net zu Verhandlunge bereet ze sinn.

Schätzungen no ass de reale Lounniveau vum Fleegepersonal zanter 2010 ëm 20 Prozent erofgaangen, wat virun allem op d'Hausse bei de Liewenserhalungskäschten zeréckzeféieren ass. D'Inflatioun a Groussbritannien louch am Oktober bei gutt 11 Prozent, dat ass den héchste Wäert zanter 40 Joer. De Gesondheetsminister Steve Barclay huet awer schonn erkläert, et wier "eng schwiereg Zäit fir jiddereen". Am Hibléck op déi wirtschaftlech Lag wieren d'Fuerderunge vun der Gewerkschaft net ze bezuelen.

Der RCN no sinn an England 47.000 Plaze fir Infirmièren, Infirmieren a Krankefleeger net besat. "Déi schlecht Remuneratioun dréit zum Personalmangel am gesamte Vereenegte Kinnekräich bäi, wat d'Sécherheet vun de Patiente beanträchtegt", sou d'Kritik vun der Gewerkschaft.

A Groussbritannien hunn am Hibléck op de massive Kafkraaftverloscht an de leschte Méint schonn d'Hafemataarbechter, d'Fluchpersonal an d'Leit, déi d'Poubelle eidel maachen, gestreikt. An de kommende Woche si weider Streike bei den Eisebunner a Postemployéë geplangt.