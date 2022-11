D'Bürgergeld soll d'"Arbeitslosengeld 2" ersetzen. De Fokus vun der neier Mesure soll dorop leien, d'Leit laangfristeg um Aarbechtsmarché ënnerzekréien.

D'Bürgergeld wäert an Däitschland den 1. Januar 2023 a Kraaft trieden. Esouwuel de Bundestag ewéi och de Bundesrat hunn dat entspriechend Gesetz e Freideg gestëmmt.

Am Bundestag hunn d'Regierungsparteien an d'CDU/CSU fir d'Aféierung vum Bürgergeld gestëmmt. D'AFD an die Linke waren dogéint. Am Bundesrat huet eng grouss Majoritéit vun de Länner fir dat entspriechend Gesetz gestëmmt.

D'CDU/CSU hat d'Aféierung vum Bürgerdeld nach d'leschte Méindeg am Bundesrat verhënnert, huet hire Widderstand awer opginn, nodeems ee sech mat de Regierungsparteien op eng Partie Kompromësser gëeenegt huet. Esou dierfe Leit, déi d'Bürgergeld kréien, elo awer wärend den éischte 6 Méint, wou dat de Fall ass, sanktionéiert ginn. Ausserdeem gouf de Montant vum Privatverméigen, dat ee maximal dierf hunn, fir vun dëser Mesure ze profitéieren, vu 60.000 € op 40.000 € reduzéiert.