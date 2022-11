An der Tierkei huet d'Police e Freideg bei Protester géint d'Gewalt géintiwwer Fraen Dosenden Demonstrantinnen zu Istanbul festgeholl.

D'Demonstratioun op der Taksim-Plaz wier net autoriséiert gewiescht a gouf am spéiden Nomëtteg groussraimeg mat Barrièren a Gitteren ofgespaart. Honnerten Demonstrantinnen hate sech virdru versammelt an hunn op Tierkesch a Kurdesch geruff "Fra, Liewen, Fräiheet". Si hunn domadder d'Parolle vun de Fraen am Iran opgegraff, déi zanter Woche géint d'Repressioune vum Regime op d'Strooss ginn.