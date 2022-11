Den amerikanesche Rapper Kanye West, dee sech just nach Ye nennt, an de fréieren US-President Donald Trump streide sech op de soziale Reseauen.

Hannergrond ass en Iessen en Dënschdeg beim Donald Trump zu Mar-A-Lago a Florida. Dem Museker no hätt hien do dem Trump ugebueden, fir bei der nächster Presidentschaftswal als säi Vizepresident unzetrieden. Och de rietsextremen Nationalist Nick Fuentes wier derbäi gewiescht an de Republikaner wier beandrockt gewiescht vun him. Den Donald Trump schreift, de Ye wier op eemol mat dräi vu senge Frënn opgedaucht, vun deenen hien näischt gewosst hätt an datt d'Iesse séier an ouni nennenswäert Aktiounen op en Enn gaange wier.

Den Donald Trump hat virun enger décker Woch erkläert, nach emol fir d'Republikaner als Presidentschaftskandidat untrieden ze wëllen.