D'Autoritéiten hunn zanter e Freideg eng Ausgangsspär fir déi ronn 6 Milliounen Awunner vun der Stad Zhengzhou decidéiert.

Alleguerten d'Leit aus 8 Quartieren ëm déi gréisst iPhone-Fabrick vum Land dierfen hire Quartier an den nächste 5 Deeg net verloossen. Et goufe Barrikaden a Kontrollpunkte ronderëm opgeriicht. Obwuel et offiziell nëmme wéineg Corona-Infektioune gëtt, ass domadder ronn d'Hallschent vun den Awunner vun Zhengzhou am Lockdown. Mataarbechter aus der riseger iPhone-Firma waren e Mëttwoch schonn aus Protest géint d'Restriktiounen an hir schlecht Paien op d'Strooss gaangen. D'Biller sinn um Internet zirkuléiert. E Freideg si weider Videoen opgedaucht.