Italienesche Medien no huet den Infrastrukturminister Doudesaffer confirméiert, wärend den Inneminister erkläert huet, datt et nach keng Bestätegung gëtt.

Ënnert anerem d'Noriichtenagence AGI an d'Zeitung "La Repubblica" hunn e Samschdeg mat Recours op den Infrastrukturminister Matteo Salvini gemellt, datt bei engem Äerdrutsch op der italienescher Insel Ischia op d'mannst 8 Mënschen ëm d'Liewe koumen. Den Inneminister Matteo Piantedosi huet dogéint erkläert, datt et nach keng Confirmatioun fir Doudesaffer géing ginn.

E Samschdeg de Moien haten d'Noriichtesender Ansa an AGI matgedeelt, datt nom Äerdrutsch duerch extreeme Reen 13 Mënschen an der Stad Casamicciola am Norde vun der Insel vermësst géinge ginn. D'Äerdmasse sollen en Haus ënnert sech begruewen an eng Partie Autoen an d'Mier gedréckt hunn. Aus engem vun den Autoen hätten nach zwee Mënsche kënne gerett ginn. 100 Leit sëtzen aktuell nach ouni Stroum a Waasser an hiren Haiser fest. Fir d'Rettungsaarbechten net ze behënneren, hunn déi lokal Autoritéiten d'Awunner vun der Insel opgeruff, an hiren Haiser ze bleiwen.

Wéi d'Pompjeeën erkläert hunn, gouf zwar direkt Hëllef aus der Groussstad Neapel geschéckt, ma duerch d'Wiederkonditioune war et schwéier d'Insel z'erreechen. "D'Sich no de Vermëssten, d'Evakuéierungen an d'Hëllef fir Mënschen a Gefor gi weider", huet d'Autoritéit fir Zivilschutz op Twitter geschriwwen.

🔴Unità di Crisi alluvione #Ischia. Continua ricerca dispersi, evacuazioni e assistenza popolazione in pericolo. Soccorsi resi complessi dalle condizioni meteo. Rinforzi in partenza da Pozzuoli. Team DPC in arrivo su isola per supporto alle autorità locali#26novembre h 11.15 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 26, 2022

Casamicciola Terme ass eng Kuer-Uertschaft mat ronn 8.000 Awunner. 2017 ware bei engem Äerdbiewen zwee Mënschen ëm d'Liewe komm an Enn vum 19. Joerhonnert gouf Casamicciola duerch e staarkt Biewen komplett zerstéiert. Ischia ass eng beléift Vakanzeninsel mat ronn 70,000 Awunner am Golf vu Neapel.