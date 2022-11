Bei enger grouss ugeluechter Operatioun ass de Spezialunitéite vun der Police Fédérale an hire Kolleegen aus dem Grand-Duché e grousse Coup gelongen.

Bei der Perquisitioun vun engem Lager zu Arel bei der N4 goufen e Samschdeg de Moien 115 kg Kokain am Wäert vun 11.500.000 Euro saiséiert.

Wärend den Ermëttlungen, fir eng serbesch kriminell Organisatioun ze zerschloen, déi um internationale Kokainhandel bedeelegt ass, gouf zu Arel Kokain fonnt, deen a Bëtongsplacke verstoppt war, fir den Export ze vereinfachen. Op dës Aart a Weis goufen 103 Päck mat engem Gewiicht vun iwwer engem Kilo fonnt.

Fënnef Persoune goufen doropshi festgeholl an dem Untersuchungsriichter virgefouert. Iwwerdeems gouf et an Holland, am Grand-Duché an a Serbien Perquisitiounen, woubäi weider Persoune festgeholl goufen.