E Samschdeg gouf dowéinst schonn de Lockdown an zwee Bezierker verlängert.

De Gesondheetsautoritéiten no si bis elo 141 Fäll registréiert ginn a 55 Mënsche si gestuerwen. Uganda hat am September deen éischten Fall vun der héich ustiechender Krankheet zanter 2019 gemellt. Besonnesch betraff sinn d'Bezierker Mubenda a Kassanda am Zentrum. Si goufe viru sechs Wochen vum Rescht vum Land ofgespaart.