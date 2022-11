Am November ass d'Zuel vun de Leit am Prisong op gutt 72.800 geklommen. Dobäi ass Frankräich mat senge Prisong-Capacitéiten vir bäi an hanne widder.

Aktuell si ronn ee Fënneftel méi Leit an de Prisongen, wéi u sech virgesinn. Dobäi hat Frankräich am Januar 2020 scho vum europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter gesot kritt, et misst dofir suergen, dass net méi Leit an de Prisonge sinn, wéi virgesinn.