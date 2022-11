Fir datt Betraffener net stigmatiséiert ginn, wëll d'Weltgesondheetsorganisatioun d'Afepouken, op englesch "Monkeypox", an "Mpox" ëmbenennen.

Dëst huet d'WHO e Méindeg verkënnegt. "No Berodunge mat globalen Experte wëll d'WHO domat ufänken, déi nei preferéiert Bezeechnung Mpox als Synonym fir Afepouken ze benotzen", heescht et.

Béid Bezeechnunge solle wärend engem Joer parallel weider benotzt, "Monkeypox" allerdéngs no an no ofgeléist ginn.

D'Afepouke kruten hiren Numm, nodeems d'Krankheet 1958 bei Afen entdeckt ginn ass. Se trieden allerdéngs och bei villen aneren Déieren, besonnesch bei Nagedéieren op.

Am Mee haten d'Afepouken ugefaangen, sech weltwäit auszebreeden, gréisstendeels ënner Männer, déi Geschlechtsverkéier mat anere Männer haten. Vun der WHO goufen zanterdeem 81.107 Infektiounen a 55 Doudesfäll aus insgesamt 110 Länner gemellt.