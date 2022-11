No schwéierem Reen war um fréie Samschdegmoien de Buedem a Beweegung geroden. 8 Leit hunn den Äerdrutsch op der italienescher Vakanzeninsel net iwwerlieft.

Ee weidert Doudesaffer gouf e Méindeg fonnt. D'Zuel vun de confirméierten Affer ass domat op aacht geklommen. Véier Leit ginn ëmmer nach vermësst. Fënnef Leit goufe blesséiert, 230 Awunner missten evakuéiert ginn.

D'Bullislawin ass duerch dat klengt Duerf Casamicciola Terme gelaf an huet ënnert anerem Autoen an Aner Gefierer mat sech gerappt. Wéinst de schwéiere Schied huet d'Regierung fir d'Insel den Noutstand ausgeruff. Eng 650 Secouriste goufen op déi beléifte Vakanzeninsel geschéckt. D'Situatioun am Norde vun der Insel a besonnesch ëm dat betraffent Duerf bleift weiderhi geféierlech.

D'Duerf Casamicciola Terme a seng 8.000 Awunner ware schonn 2017 vun engem Äerdbiewe getraff ginn, bei deem deemools zwou Persounen ëm d'Liewe koumen.