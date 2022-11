E Mëttwoch de Moie fänkt de Prozess ëm d'islamistesch Uschléi an de belscher Haaptstad un. Um 1. Prozessdag geet et ëm d'Zesummesetze vum Jury.

An der Belsch ginn terroristesch Strofdote vun zwielef Bierger beurteelt, déi dem Zoufallsprinzip no gewielt ginn an dräi Beruffsriichter ënnerstëtzen.

Beim gréisste Prozess virun engem Jury, dee jee an der Belsch organiséiert gouf, geet et konkreet ëm d'Bommen-Attentater vum 22. Mäerz 2016 um Fluchhafen Zaventem an an der Metro vu Bréissel, wou 2016 32 Mënschen ëm d'Liewe koumen an 340 blesséiert goufen. Néng Persoune musse sech viru Geriicht fir hir Dote veräntwerten. Dorënner och de franséischen Islamist Salah Abdeslam, dee scho wéinst den Attentater vu Paräis zu enger liewenslänglecher Prisongsstrof verurteelt gouf.

D'Geriichtsverhandlung vum Prozess, deen ënner héije Sécherheetsreegelen organiséiert gëtt, soll de 5. Dezember ufänken. Ugesat gouf de Prozess bis Juni 2023.