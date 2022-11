Den US-Senat huet e Mëttwoch e Gesetz gestëmmt, de "Respect for Marriage Act" mat deem d'gläichgeschlechtlech Bestietnis soll geschützt ginn.

Domat wëlle Parlamentarier vu béide Parteie verhënneren, datt dat ganz konservatiivt Iewescht Geriicht de Mariage fir jiddereen a Fro stellt. De Supreme Court hat am Juni dëst Joer den historesche "Roe v. Wade"-Arrêt vun 1973 revidéiert an domat d'Recht op Ofdreiwung op nationalem Niveau ausser Kraaft gesat. Et gëtt gefaart, datt änlech Decisiounen nokommen.

No der 61-36 Majoritéit am Senat muss nach d'Representantenhaus ofstëmmen, et gëtt erwaart datt dat nächst Woch geschitt.