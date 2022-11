Nodeems d'Nancy Pelosi als Cheffin vun der demokratescher Partei am amerikanesche Representantenhaus zeréckgetrueden ass, steet elo hiren Nofollger fest.

Den 52 Joer alen Hakeem Jeffries wäert deemno neie Chef vun der demokratescher Partei am Representantenhaus ginn. Den Deputéierten aus New York hat schonn zum Virstand vun der demokratescher Fraktioun gehéiert.

Den Jeffries gëtt domat den éischten Afroamerikaner iwwerhaapt un der Spëtzt vun der demokratescher Fraktioun an op der Positioun vum Spriecher vum Representantenhaus.