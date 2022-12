Am Mee waren enger Partie jiddesche Passagéier de Weiderfluch mat Lufthansa refuséiert ginn. Lo muss d'Fluchgesellschaft d'Majoritéit entschiedegen.

En Dënschdeg huet e Spriecher vun der Lufthansa dem Spiegel confirméiert, datt d'Airline "mat enger grouss Majoritéit vun de Passagéier" en Accord fonnt hätt. Dat nodeems am Mee engem Grupp jiddesche Passagéier de Weiderfluch refuséiert gouf. Engem Artikel vu "Simple Flying" no soll jidderee vun den 128 betraffene Clienten 21.000 Dollar Indemnitéit kréien, woumat de Sträit d'Fluchgesellschaft domat ëmgerechent 2,6 Milliounen Euro kascht.

Zum Virfall koum et de 4. Mee op engem Fluch vun New York iwwer Frankfurt op Budapest. Beim Ëmklammen zu Frankfurt gouf engem gréisse Grupp u Passagéier refuséiert, mat der nächster Maschinn weiderzefléien. Grond dofir war, datt vereenzelter um viregte Fluch d'Maskeflicht net respektéiert haten. Ma déi Betraffe reprochéieren der Lufthansa Antisemitismus, well einfach all Passagéier, déi kloer als orthodox Judden z'erkenne waren, ausgeschloss goufe. D'Lufthansa entschëllegt sech dofir a betount, datt et fir d'Fluchgesellschaft keng Toleranz géigeniwwer Rassismus, Antisemitismus oder Diskriminéierung géing ginn.