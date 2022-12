Eng Partie Tornadoen hunn am Süde vun den USA fir vill Zerstéierung gesuergt. Am Bundesstaat Alabama sinn op d'mannst 2 Mënschen dobäi ëm d'Liewe komm.

Nodeems d'Bundesstaaten Alabama, Mississippi a Louisiana en Dënschdeg vu 36 Tornadoe getraff goufen, confirméieren d'Autoritéiten aus dem Bundesstaat Alabama den Doud vun zwee Mënschen, déi an der Gemeng Flatwood ëm d'Liewe koumen.

D'Wierbelstierm hu Beem entwuerzelt, Stroumleitungen erausgerappt a sëllegen Haiser zerstéiert. Zéngdausende Stéit haten zäitweis kee Stroum an op ville Plaze si Knëppelsteng. An engem Gebitt, an deem ronn 40 Millioune Mënsche wunnen, goufen Tornado-Warnungen ausgeruff a viru Knëppelsteng an der Gréisst vu Baseball-Bäll gewarnt.

An den USA kënnt et dacks zu Tornadoen. Betraff si virun allem d'Staate vun de sougenannte Great Plains, also Bundesstaate wéi Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska a South Dakota. Ufank November koum bei enger Torndado-Serie zu Oklahoma, Texas an Arkansas ee Mënsch ëm d'Liewen, eng Partie goufe blesséiert.