Iwwerdeems huet de spueneschen Inneministère matgedeelt, dass de Premierminister Pedro Sanchez schonn d'lescht Woch e Bréif mat Pyrotechnik geschéckt krut.

A Spuenien gouf eng drëtt Bréifbomm fonnt. Wéi déi spuenesch Zeitung El Mundo op hirem Internetsite schreift, hätte Sécherheetsbeamte vum Lofftwaffe-Stëtzpunkt zu Torrejón de Ardoz an der Géigend vu Madrid d'Bomm entdeckt, ewéi si eng Enveloppe gescannt hunn.

Wéi et der Zeitung no aus dem spueneschen Inneministère heescht, hätten d'Sécherheetssystemer vum Stëtzpunkt tëscht 3 a 4 Auer en Donneschdeg de Moien eng verdächteg Enveloppe identifizéiert. De Bréif gouf doropshi geröntgt an et gouf e Mechanismus fonnt, deen eng Explosioun ausléise kéint. Doropshi waren d'Guardia Civil an dPolicía Nacional alarméiert ginn an et gouf e Sécherheetsperimeter ëm de Stëtzpunkt gezunn. Dem spuenesche Verdeedegungsministère no wier kee blesséiert ginn.

Eng éischt Analys vum Bréif hätt erginn, dass de Bréif vun en Donneschdeg a Relatioun mat den zwou Bréifbomme steet, déi e Mëttwoch un déi ukrainesch Ambassade zu Madrid an un e Waffeproduzent zu Saragossa geschéckt goufen. Dat wier El Mundo vun enger Source aus dem Ëmfeld vun der spuenescher Police gewuer ginn.

Bei der Police fäert een elo, dass am Laf vum Donneschdeg weider Bréifbommen an aneren Ariichtungen ukomme kéinten. An dësem Zesummenhang misst ee sech Bewosst sinn, dass et zu Torrejón de Ardoz Ariichtungen an Terraine géife ginn, déi de spuenesche Militär zesumme mat der NATO notze géif.

Bréif mat Pyrotechnik un de spuenesche Premierminister adresséiert

Wéi et weider aus dem Inneministère heescht, hätt de de spuenesche Premierminister Pedro Sanchez schonn d'lescht Woch en änleche Bréif kritt, ewéi deen deen e Mëttwoch bei der ukrainescher Ambassade ukomm ass. D'Enveloppe, déi de 24. November ukomm war, hat pyrotechnescht Material enthalen. Si gouf vun de Sécherheetsservicer entdeckt an neutraliséiert.