Am Geriichtsprozess ëm de Mord un engem Polizist an enger Polizistin bei Kusel a Rheinland-Pfalz war den Haaptugekloten Andreas S. e Mëttwoch zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt ginn.

Elo wëll hien an Appell goen. Wéi e Spriecher vum zoustännege Geriicht zu Kaiserslautern en Donneschdeg matgedeelt huet, hätt hien déi entspriechend Demande nach e Mëttwoch den Owend agereecht.

D'Geriicht war e Mëttwoch zu der Conclusioun komm, dass den Andreas S. déi zwee Policebeamten am Januar erschoss hat, fir ze vertuschen, dass hien an deen zweeten Ugeklote Florian S. illegal gejot haten.