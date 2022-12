Virun 2 Joer war en 51 Joer ale Mann mat engem SUV duerch d'Tréierer Foussgängerzon gefuer. 5 Mënsche waren deemools ëm d'Liewe komm.

14 goufe blesséiert, dorënner och ee Lëtzebuerger. E weidert Affer war bal ee Joer no der Amokfaart am Spidol verscheet.

De Chauffer, deen zum Zäitpunkt vun der Dot alkoholiséiert war, gouf am Abrëll zejoert wéinst fënneffachem Mord a wéinst 18 Fäll vu versichtem Mord, dorënner 14 mat geféierlecher respektiv schwéierer Kierperverletzung, ugeklot.

Am August 2022 gouf hien dunn zu liewenslaangem Prisong an enger zouener Psychiatrie verurteelt. Seng Verdeedegung war doropshin an Appell gaangen.

En Donneschdeg gouf zu Tréier den Affer vun der Amokfaart geduecht. Eng 150 Mënschen hate sech bei der Porta Nigra versammelt, fir Kränz néierzeleeën.