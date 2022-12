Wéi et an enger Erklärung vu sengem Brudder heescht, ass de japanesche Mäerder a Kannibal Issei Sagawa gestuerwen. Fir seng Dote gouf hien ni verurteelt.

Sengem Brudder no, ass hie schonn de 24. November am Alter vun 73 Joer un enger Longenentzündung gestuerwen.

Am Joer 1981 soll hie wärend sengem Auslandsstudium zu Paräis eng hollännesch Studentin erschoss a vergewaltegt hunn an iwwer 3 Deeg verdeelt, Stécker vun hir giess hunn. Wéi en d'Iwwerreschter vu senger Affer am Park Bois de Boulogne vergruewe wollt, gouf hie festgeholl.

Well de Sagawa vun der franséischer Justiz als net zourechnungsfäeg deklaréiert gouf, koum hien an eng Psychiatrie, ier en nees a Japan expulséiert gouf. Obwuel déi japanesch Justiz hien als zourechnungsfäeg ugesinn huet, koum et ni zu enger Verurteelung. Dëst, well d'Uklo a Frankräich fale gelooss gouf.

Seng Dot huet den Issei Sagawa ni ofgestridden a souguer an engem eegene Buch am Detail beschriwwen.