A China haten déi strikt Corona-Restriktiounen jo an de leschte Wochen an Deeg zu massive Protester gefouert.

D'Weltgesondheetsorganisatioun begréisst, dass China déi streng Null-Covid-Strategie lues zeréckfiert. Et géing een den Ëmgang mam Virus un d'Situatioun upassen, heescht et vun der WHO.

Antëscht hunn éischt Metropolen ugefaangen d'Mesuren erof ze fueren. Ënnert anerem ginn et Ännerungen bei de Quarantäne-Reegelen an der Testflicht.