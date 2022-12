Dass Japan erëm méi op Atomenergie setzt, huet verschidden Ursaachen. Virop well Japan eng ressourcenaarm Insel ass.

Korrespondenz aus Japan - Reportage Tanja Kinnen

Mat den Auswierkunge vum Ukrain Krich op d’Energiepräisser stelle sech vill Länner an Europa d’Fro, wéi een iwwert de Wanter komme soll. Och a Japan stellt een sech déi Fro a kënnt zu enger méi iwwerraschender Konklusioun: Atomenergie. Dat an deem Land wou 2011 zu Fukushima eng vun de schwéiersten Atomkatastrophe geschitt war. Schonns am August hat de japanesche Premier Fumio Kishida annoncéiert, dass Japan an Zukunft erëm méi op Atomenergie géif setzen. Dës Woch huet de Ministère fir Wirtschaft, Handel an Industrie Detailer bekannt ginn.

Kuerzfristeg solle Reaktere méi laang a Betrib bléiwe kënnen, dat iwwer 60 Joer eraus, wa si d’Sécherheetsstandarden erfëllen. Aktuell läit d’Limite laut Gesetz bei 40 Joer, mat Optioun op eng Verlängerung vun 20 Joer. D’Regierung huet och de Bau vu Reaktere vun der nächster Generatioun accordéiert. Eng Première zanter der Fukushima Katastrophe 2011. Si sollen duerch den Asaz vu neien Technologië méi Sécherheet bidden. Notamment géifen d’Killsystemer am Noutfall och ouni Stroum weider funktionéieren an esou eng Kernschmelze verhënneren. Et gi Lektioune gezunn aus der Katastroph vun 2011 an et versicht een och de Public méi positiv fir Atomenergie ze stëmmen.

Dass Japan erëm méi op Atomenergie setzt, huet verschidden Ursaachen. Virop well Japan eng ressourcenaarm Insel ass. An de leschte Joren huet d’Land iwwer 90% vu senger Energieversuergung a Form vun Ueleg, Gas a Kuel aus dem Ausland importéiert. Entspriechend ufälleg ass Japan fir Krisen a Kricher. Och d’Ongewëssheeten um Energiemarché belaascht. Et kämpft ee mat der Präishausse fir fossil Brennstoffer zanter dem Ufank vum Ukrain-Krich, dat virum Hannergrond vun engem schwaache Yen. Ausserdeem huet Japan sech zum Zill gesat bis 2050 CO2-neutral ze ginn.

Mat der Atomenergie hofft een also sech méi onofhängeg vun Importer ze maachen an eng stabil Stroumversuergung am Land ze garantéieren, awer och d’Klimaziler anhalen ze kënnen.