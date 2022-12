Ronn 7 Méint no engem déidlechen Amoklaf an enger Grondschoul am US-Bundesstaat Texas hunn déi Betraffen eng Sammelklo agereecht.

Si fuerderen eng Entschiedegung an Héicht vun 27 Milliarden Dollar. D'Klo ass en Dënschdeg an der Haaptstad Austin agereecht ginn. Si reprochéieren der Police, net séier genuch agéiert an den Täter net gestoppt ze hunn. Bei der Dot koumen deemools 19 Kanner an 2 Enseignanten ëm d'Liewen.