Ee Reakter vun der Atomzentral zu Tihange an der Belsch hat e Sonndeg de Moien eng Pann an huet dowéinst mussen ausgemaach ginn.

Dat wéinst engem Problem mat zwou Damp-Turbinnen. Wat genau d'Ursaach ass, wier awer nach net gewosst, heescht et vum Operateur. Et géif een allerdéngs hoffen d'Zentral en Dënschdeg erëm kënnen unzemaachen. Fir d'Liwwerung vum Stroum géif iwwerdeems kee Problem bestoen, et géif nach ëmmer genuch produzéiert ginn, fir d'Demande ze decken, esou de Gestionnaire vum Reseau.