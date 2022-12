Nodeems de Vulkan Semeru op der indonesescher Insel ausgebrach ass, goufe lokalen Autoritéiten no bis e Méindeg iwwer 2.400 Awunner a Sécherheet bruecht.

E Spriecher vun der Katastropheschutzagence huet op der lokaler Tëlee erkläert, datt "weiderhi Mënschen aus Curah Kobokan" mat der Hëllef vum "Militär, der Police a lokale Katastropheschutz- an Duerfbeamten" vun deene Plazen evakuéiert ginn, "wouhi gliddeg Äschen a Lava zéie kéinten".

Am Bezierk Lumajang wieren e Méindeg de Moien Dosenden Evakuéiert zréck an hir mat Äsche bedeckt Haiser gaangen, fir wichteg Saachen ze retten. Verschiddener hunn hiert Véi aus den Dierfer geholl, anerer hunn de Fernsee oder Frigo mat an d'Noutlogementer bruecht.

E Spriecher vun de lokalen Autoritéiten huet erkläert, datt d'vulkanesch Aktivitéit antëscht zwar méi schwaach wier, ma hie warnt awer och virun der Gefor duerch Lavastréim, déi nom staarke Reen ofgekillt goufen.

Den 3.676 Meter héije Semeru ass den héchste Bierg op der indonesescher Insel Java a läit ronn 800 Kilometer südëstlech vun der Haaptstad Jakarta. Zanter e Samschdeg de Moie stéisst de Vulkan Äschen a Lava aus, wouduerch d'Autoritéiten den Ausnamezoustand fir zwou Wochen ausgeruff, 11 Noutlogementer ageriicht a Schutzmasken un d'Awunner vun den Dierfer an der Géigend verdeelt hunn.