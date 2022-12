Éischten Erkenntnisser no, kéint d'Kand e gewaltsamen Dout erlidden hunn. Den zoustännege Parquet huet eng Enquête an d'Weeër geleet.

Op engem Parkplaz am bayresche Ruhpolding gouf d'Läich vun engem Puppelche fonnt. E Sonndeg hat sech en Zeie bei der Police gemellt. Dësen hat den doudege Puppelchen e Sonndeg op engem Parkplaz bei engem Bësch fonnt.

Éischten Ermëttlungen no dierft de Puppelche kuerz no sengem Dout op de Parking bruecht gi sinn. Eng Obduktioun hätt Hiweiser op e gewaltsamen Dout erginn. Den zoustännege Parquet huet eng Enquête an d'Weeër geleet.