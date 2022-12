Den Doud vum 15 Joer ale Jong verstäerkt zu Madrid d'Suerg virun enger Hausse un Ausernanersetzungen tëscht brutale Jugendbanden.

De Mannerjärege wier e Sonndeg géint 23 Auer zu Villaverde am Süde vun der spuenescher Haaptstad erschoss ginn. Et wier nach probéiert ginn, de Jong ze reaniméieren, ma ouni Succès. Donieft gouf en 21 Joer ale Mann, deem an de Bauch geschoss gouf, schwéier blesséiert an d'Spidol bruecht.

Aus wéi engem Grond et zu der Schéisserei koum, ass bis ewell nach net gewosst. Wéi et vun der Police heescht, gouf eng Enquête lancéiert. D'Zeitung "El País" mellt, datt et op enger Esplanad am Aarbechter-Véierel vu Villaverde zu der Attack koum. "Déi zwee Affer souzen op engem vun den Dëscher, wéi si vun engem vun hiren Aggresseuren iwwerrascht goufen."

D'Zeitung schwätzt vun engem "Krich", bei deem dëst Joer, wéi et vun der Police heescht, schonn op d'mannst véier Jugendlecher am Alter vu 15, 18,19 a 25 Joer ëm d'Liewe koumen. Donieft géing et weider Morde ginn, bei deenen d'Ermëttlungen nach net ofgeschloss sinn.