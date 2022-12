Déi brittesch Labour-Partei wëll d'House of Lords, also déi zweet Chamber vum Parlament, opléisen an duerch eng gewielte Chamber ersetzen.

Dës sollt dann och méi kleng sinn, manner kaschten a virun allem representativ si fir déi verschidde Regioune vum Land, esou de Parteichef Keir Starmer. D'House of Commons, also déi éischt an demokratesch gewielte Chamber, huet dat lescht Wuert am Parlament, ma d'House of Lords ka Gesetzesprojeten änneren an dofir suergen, dass Gesetzer mat Retard a Kraaft trieden. D'Deputéiert an der House of Lords gi vu fréiere Premierministere genannt a sinn dacks hiert Liewe laang Deputéiert. Allerdéngs ass dës Chamber net representativ. Mol net een Drëttel vun den Deputéierte si Fraen a quasi d'Hallschent kënnt vu London an aus dem Südoste vum Land.