Den Industrieminister Julien Paluku geheit dem Rebellegrupp M23 vir, fir de Massaker an der Stad Kishishe verantwortlech ze sinn.

De Rebellegrupp bestreit dat. D'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International an d'UN schwätze vun engem Massaker un Zivilisten an der Demokratescher Republik Kongo. Der Regierung no si bei der Attack zu Kishishe am Oste vun der Republik 272 Zivilisten ëm d'Liewe komm. Virdru war vu 50 Doudesaffer geschwat ginn. Responsabel fir d'Attack soll de Rebellegrupp M23 sinn, deen trotz enger kierzlech ausgeruffe Wafferou weider Attacke lancéiert huet. Déi kongolesesch Arméi an d'M23, eng vun der Grupp vun den Tutsi geféiert Miliz, liwwere sech zanter Méint Kämpf am Oste vum Land.