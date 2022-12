Taiwan, déi kleng Insel viru China léist d'China-USA-Relatiounen opflamen.

Zanter Méint ass Taiwan ee vun den Haaptthemen an der internationaler Communautéit. D'Relatioune sinn ugespaant tëschent Taiwan a China, ma virun allem tëschent China an den USA. Entspriechend prononcéiert sinn d'Aussoe vu béide Länner. D'Brisanz huet sech och um rezente G20-Sommet gewisen. Hei sinn den amerikanesche President Joe Biden a säi chineeseschen Homolog Xi Jinping fir e Gespréich zesummekomm, dat éischt zanter Méint. Zil war et, eng weider Verschlechterung vun de Relatiounen ze verhënneren, déi potentiell zu engem militäresche Konflikt kéint féieren. D'Situatioun an der Regioun ass komplex an Taiwan huet geopolitesch a wirtschaftlech eng Schlëssel-Funktioun fir d'Stabilitéit an der indo-pazifescher Regioun a weltwäit. China op senger Säit ass an der Taiwan-Strooss zanter Méint schonns mat Militärmanöveren aktiv. Si bréngen domat d'Stabilitéit an de Fridden an der ganzer indo-pazifescher Regioun a Gefor, seet net nëmmen Taiwan, ma och d'USA a Japan ënnert anerem. De gréissten Interêt ass fir d'Taiwan-Strooss fir den internationalen Handel zougänglech ze halen an de Fonctionement vun der taiwanescher Chip-Industrie ze schützen.

Déi lokal Populatioun ass manner besuergt. Taiwaner sinn et gewinnt mat de Menacë vum groussen Noper ze liewen. Eng Taiwanerin Ufank 40 seet: "Mir hate schonn änlech Spannunge mat China 1996. Fir déi meescht Taiwaner ass et einfach Business ass usual. China wäert eis net ugräifen, dat wier och fir China net gutt". Eppes géif een awer feststellen, seet par Conter den Hugo Tierny, Doktorand an der Militärgeschicht an internationale Relatiounen, aktuell um Taiwan Center for Security Studies, dem taiwanesechen Zenter fir Sécherheets-Etüden: "Wann ee mat Kolleege schwätzt, kënnt d'Méiglechkeet vun engem Konflikt tëschent China an Taiwan méi oft an Diskussiounen op".

En historeschen Hannergrond, dee bis haut nowierkt

De Kärpunkt vun de Spannunge besteet doranner, dass China Taiwan als Deel vu sengem Territoire gesäit an eng Approche vun engem China an zwee Systemer proposéiert. Taiwan dogéint gesäit sech als onofhängegt Land. Dës Spaltung geet op de chineesesche Biergerkrich an den 1930er Joren zeréck. Hei stounge sech déi chinesesch Kommuniste ronderëm de Mao Zedong an d'Unhänger vum Chiang Kai-Shek géigeniwwer. 1949 ass de Chiang Kai-Shek mat ronn 2 Milliounen Unhänger op d'Insel Taiwan geflücht. Territorial war Taiwan bis nom 2. Weltkrich vu Japan besat. Bis Ufank vun den 1970er Jore war d'Regierung op Taiwan als Representant vu ganz China an der internationaler Communautéit unerkannt. Dunn awer ass d'Regierung um Festland unerkannt ginn an diplomatesch Relatioune mat Taiwan goufe gestoppt, notamment 1971 vun de Vereenten Natiounen. Mam Taiwan Relations Act vun 1979 hunn och d'USA d'Regierung um Festland unerkannt, ma gläichzäiteg festgehalen, Taiwan mat Waffen zur Defense ze ënnerstëtzen.

National Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei, Taiwan. Als Folleg vum Biergerkrich flücht de Chiang Kai-shek mat sengen Unhänger op Taiwan. Hie kënnt hei weiderhi senge Flichten als President vun der Republik China no. / © Tanja Kinnen

Am Anti-Ofspaltungsgesetz vun 2005 huet China da festgehalen, dass d'Land eng friddlech Reunifikatioun mat Taiwan, als abtrünneg Provënz ustrieft. D'Gesetz beseet awer och, dass militäresch Moyenen zum Asaz kënne kommen, sollt Taiwan formell Onofhängegkeets-Mesuren huelen. Den Drock vu China op Taiwan gëtt ëmmer méi grouss an de chineesesche President Xi Jinping mécht kee Geheimnis draus, dass säi grousst Zil ass, Taiwan erëm a China ze integréieren. Dëst huet hien op en Neits a senger Usproch zum Parteikongress am Oktober confirméiert.

D'Iddi vun engem eenzege China gëtt awer net vu villen Taiwaner ënnerstëtzt. Eng Taiwanerin Ufank 40 bréngt et op de Punkt : "Déi meescht Virfahre vun den Taiwaner kommen aus China, jo, ma dat heescht net, dass mir Chinese sinn. Kanadier an Amerikaner si jo och ursprénglech aus England komm, ma gesi si sech dofir als Englänner!?".

Wirtschaft a Politik sinn enk matenee verbonnen an Taiwan. Den Handel mat China mécht ganzer 40% aus. Entspriechend pragmatesch sinn d'Taiwaner an hirer Approche a politesch positionéiert ee sech neutral. An hiren Usprooche fënnt déi taiwanesch Presidentin Tsai Ing-Wen moderat Wierder. De groussen Noper soll net gereizt ginn, ma et hält ee gläichzäiteg awer um fundamentale Standpunkt vun engem onofhängegen Taiwan fest. Esou kéint een d'Propose vun engem China an 2 Systemer net akzeptéieren, et wier een awer bereet zu engem konstruktiven Dialog.

Ukrain-Krich als Warnung fir Taiwan

Gläichzäiteg ënnersträicht d'Tsai Ing-wen awer och, dass Taiwan sech wéilt als relevante Member vun der internationaler Communautéit etabléieren. Den Ufank vum Ukrain Krich am Februar huet dës Efforte siichtbar weidergedriwwen. D'Bewosstsi vun de politeschen Zesummespiller huet sech geännert. Et gi Parallelle gezunn tëschent de Relatioune vun engem groussen an engem klengen Noper a wat fir Méiglechkeete sech opdoen. D'Leit gesinn eng Ähnlechkeet tëschent der Ukrain an Taiwan, esou den Hugo Tierny. Eng Tschechin, déi zanter Joren an Taiwan wunnt seet och: "De Krich an der Ukrain gëtt mir ee Gefill, dass alles méiglech ass. Ech stelle mir elo méi d'Fro, wat dat fir Taiwan kéint heeschen".

Fir Taiwan weisen den Ukrain-Krich an d'Reaktiounen dorop, notamment vun den USA, dass een als Land e weidert Standbeen, respektiv Partenairë brauch. Et sollt ee sech net nëmmen op d'USA fokusséieren. Rezent gëtt dowéinst versicht, d'Liene mat der Europäescher Unioun ze verdéiwen, besonnesch mat Ost- an Zentraleuropäesche Staaten. Taiwan huet erkannt, dass ee muss visibel sinn, fir ze existéieren.