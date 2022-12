Laos ass ee Land, mat deem Lëtzebuerg zanter engem Véierelsjoerhonnert diplomatesch Relatiounen huet an och an der Kooperatioun aktiv ass.

Och fir déi nächst 5 Joer engagéiert sech de Grand-Duché, fir am Laos Entwécklungsaarbecht an Héicht vu 95 Milliounen ze leeschten - Suen, déi a Projete vun der Gesondheet, Educatioun an dem Accès zum Rechtssystem gestach ginn.

Am Kader vu senger Visitt huet de Grand Duc ënner anerem an der Haaptstad Vientiane och konkret Projete besicht, déi vun der Lëtzebuerger Kooperatioun erméiglecht goufen: Sou wéi den Institut Pasteur, wou iwwer ustiechend Kränkte gefuerscht gëtt, en Häerz-Zenter oder och d'Uni vum Laos, mat där d'Uni.lu zanter bal 10 Joer ewell kooperéiert.

Begleet gëtt de Grand Duc bei senger Visitt an Asien vun enger Delegatioun mat un der Spëtzt dem LSAP-Cooperatiounsminister Franz Fayot.

Am Laos liewe ronn 7 Milliounen Awunner, d'Land grenzt ënner anerem un Thailand, China, de Cambodge a Vietnam.

Am UNDP-Entwécklungs-Index ass de Laos nëmmen op der 112. Plaz vun 156 Länner placéiert.