De Weekend koum d'Annonce dass déi sougenannt Sittepolice am Iran ofgeschaaft gëtt. Wat bedeit dat genee?

Iranesch Sittepolice / Rep. Monica Camposeo

Dës speziell Police ass do, fir d'Anhale vun de moraleschen a reliéise Gesetzer ze kontrolléieren. Zum Beispill ob d'Fraen d'Kappduch richteg unhunn oder d'Männer net ze laang Hoer hunn. D'Annonce, dass dës Police soll ofgeschaaft ginn, koum no de massive Protester an de leschten dräi Méint uechter d'Land. Mä wat ausgesäit, wéi wann d'Regierung op d'Fuerderunge vun den Demonstrante géing agoen, kéint och als Oflenkungsmanöver interpretéiert ginn.

Déi sougenannt Sittepolice, oder och nach reliéis Police, ass 2006 gegrënnt ginn. Déi iranesch Revolutioun, déi zum Enn vun der Monarchie gefouert huet a mat där déi streng reliéis Gesetzer iwwerhaapt agefouert goufen, war schonn 1979. Déi speziell Police gehéiert also net zu de Fundamenter vun der islamescher Republik Iran. Se ofzeschafen ännert och näischt un de Gesetzer, zum Beispill, dass Fraen e Kappduch mussen undoen. Zanter bal 3 Méint ginn uechter d'Land Iranerinnen an Iraner op d'Strooss, déi mat der repressiver Regierung net averstane sinn. Fir déi lescht dräi Deeg hate si zu engem Generalstreik opgeruff. Ma wéi dat ugekënnegt gouf, koum vu Regierungssäit d'Annonce dass d'Sittepolice soll ofgeschaaft ginn.

D'Demonstranten hunn de Generalstreik awer net zeréckgezunn an an de soziale Medie weiderhin dozou opgeruff, d'Butteker vu Méindeg bis Mëttwoch zouzeloossen. Aus der Haaptstad Teheran huet ee Biller vu komplett eidele Stroosse gesinn. Vill Leit, och déi, déi soss net mat op d'Strooss ginn, hu matgemaach. Mä nach laang net jiddereen.

D'Populatioun schéngt nom Zougeständnes vun der Regierung méi gespléckt, wéi e Patron weist, dee säi Buttek déi lescht Deeg net zougemaach huet: "Wann eis Regierung e bësse mat de Leit schwätzt an dat mécht wat d'Leit fuerderen, da kéint eist Land zur Rou kommen."

D'Onrouen duerch d'Demonstratiounen daueren antëscht scho laang un, dat schuet de Geschäftsleit. Wat de Geschäftsmann sot, dee säi Buttek wärend dem Generalstreik net zougemaach huet, ass d'Astellung, fir déi d'Regierung an der Populatioun wëll suergen. Dowéinst och d'Annonce vum Ofschafe vun der Sittepolice. Et weist ee sech kompromëssbereet. Wat déi iranesch Regierung nämlech méi kéint schwäche wéi d'Demonstranten, déi op d'Strooss ginn, sinn déi Leit, déi roueg an hire 4 Wänn ufänke géint de Regime ze sinn. Andeems den iranesche Staat verschidden Ännerunge versprécht, d'Demonstranten awer weider fir Onroue suergen, verléiert de Fräiheets-Mouvement d'Vertraue vu genee dëser roueger Majoritéit aus der Gesellschaft.

Mä d'Ofschafe vun der Sittepolice ännert am Iran nach laang net déi repressiv Gesetzer, géint déi zanter Méint Leit op d'Strooss ginn.