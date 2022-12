Dobäi geet et also ëm de Schutz vun der Natur an der Aartevillfalt op eisem Planéit.

Dofir si Vertrieder aus bal 200 Länner a Kanada beieneen an Zil ass et, e gemeinsamen Accord zustanen ze kréien, mat deem d'Biodiversitéit verbindlech muss protegéiert ginn. Bis 2030 solle beispillsweis 30% vun der Äerduewerfläch, egal ob Land oder Mier, ënner Schutz gestallt ginn. D'Renaturéierung vu sensibelen Ökosystemer an den Asaz vu vill manner Pestizide si weider Punkten, wou ee sech wëll eens ginn.