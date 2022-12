Infizéierter ouni oder mat liichte Symptomer kënne sech elo doheem isoléieren. Se mussen also net méi a Quarantän-Zentren.

Dernieft solle manner Covid-Tester gemaach ginn. An et kann een elo ouni PCR-Tester vun enger Provënz an déi nächst reesen. Déi streng Corona-Politik hat jo fir Onrouen a China gesuergt an et gouf Protester an enger ganzer Partie grousse Stied. Dorop huet d'Regierung elo reagéiert a Lockerungen annoncéiert.