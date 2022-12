25 Persoune goufe festgeholl wéinst Terror-Verdacht. Si sollen Attacken op Institutioune geplangt hunn.

Dat mam Zil, d'Regierung ze stierzen an duerch eng nei Staatsform ze ersetzen. Ronn 3.000 Beamte waren an eelef Bundeslänner am Asaz, heescht et vun offizieller Säit.

22 vun de Leit, déi festgeholl goufen, gëtt virgeworf, eng terroristesch Vereenegung gebilt ze hunn. Ënnert anerem war wuel geplangt, d'Gebai vum Reichstag ze stiermen, duerch Attacken op d'Stroumversuergung biergerkrichsänlech Zoustänn ze provozéieren an dann d'Muecht ze iwwerhuelen.

Ënnert de Leit, déi festgeholl goufen, sinn och Zaldoten: Reservisten an en Ënneroffizéier bei Spezialunitéiten, dee schonn als Impfgéigner wärend der Covid-Pandemie opgefall war. Den däitsche Verfassungsschutz geet dovunner aus, datt d'Reichsbürger alles an allem 21.000 Leit zielen.